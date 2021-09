Actu Ile de La Réunion Vidéo - L'Etat s'engage pour le développement durable

Pour la Semaine Européenne du Développent Durable, retrouvez chaque jour une capsule vidéo des différents services et des actions mises en œuvre par l’État pour le développement durable. Par NP - Publié le Mercredi 22 Septembre 2021 à 08:27

#1: le SGAR



Pascal Gauci, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, vous présente la démarche Services Publics Eco-responsables. Celle-ci concerne l'ensemble des services, opérateurs et établissements publics de l'Etat et vise à engager des démarches vertueuses en matière de développement durable (mobilité, recyclage du papier, dématérialisation, économies d'énergie...)



Un film de Serge Marizy ( Zone Australe )















