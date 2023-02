A la Une . Vidéo - L'ALEFPA continue de bâtir en faveur des "abîmés de la vie" 50 ans après son implantation à La Réunion

Le président de l’Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie (ALEFPA) a renouvelé la semaine dernière auprès d’institutions telles que le Département, la Sécurité sociale ou la CAF, des partenariats qui témoignent de la confiance que les pouvoirs publics accordent à cette association créée en 1959. Reconnue d’utilité publique en 1973 et installée à La Réunion depuis 1975, l’ALEFPA n’a eu de cesse d’oeuvrer en faveur des enfants et adultes handicapés et en grande difficulté sociale. Qu’ils soient atteints de déficience intellectuelle ou d’autisme par exemple, ces publics peuvent trouver au sein de la trentaine de structures quadrillant désormais le territoire, la solution pour une meilleure inclusion scolaire, sociale ou à travers l’emploi. Avec 800 salariés dont 350 sont tout simplement des travailleurs handicapés justement, l’ALEFPA accueille "toutes ces personnes abimées par la vie ou les injustices de notre société", comme le dit Michel Caron. Le président national de l’ALEFPA nous raconte comment sa vocation est née au détour de l’enseignement de la philosophie à des enfants hospitalisés. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 21:17







