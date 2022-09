A la Une . Vidéo - L'AFD alloue 240.000 euros à la Cirest pour les études Gemapi

Les financements accordés par l'AFD sur fonds du ministère des Outre-Mer lors de la signature de ces deux conventions de 140.000 et de 100.000 euros serviront notamment à la prise en charge d'une partie des études sur la ressource en eau du bassin versant de la Rivière du Mât et à la régularisation des systèmes d'endiguement. Des études nécessaires avant la mise en œuvre par la Cirest de ses futurs investissements au titre de la Gemapi L’Agence Française de Développement (AFD) et la Cirest ont signé ce mardi deux conventions de subvention pour un montant total de 240.000 euros. Un montant qui permettra à l'intercommunalité de financer les études préparatoires à la mise en œuvre des investissements associés à la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI).Pour rappel, après l'avoir repoussé ces dernières années, la Cirest a acté samedi dernier la mise en place dès 2023 de la taxe Gemapi pour l'ensemble des communes de l'Est de l'île.Les financements accordés par l'AFD sur fonds du ministère des Outre-Mer lors de la signature de ces deux conventions de 140.000 et de 100.000 euros serviront notamment à la prise en charge d'une partie des études sur la ressource en eau du bassin versant de la Rivière du Mât et à la régularisation des systèmes d'endiguement. Des études nécessaires avant la mise en œuvre par la Cirest de ses futurs investissements au titre de la Gemapi







"L’AFD se réjouit d’accompagner la Cirest dans ses prérogatives pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), pour préserver l’écosystème des bassins versant, optimiser les ressources en eau et réduire les vulnérabilités de la population face aux inondations ou sécheresses", indique l'agence. Cette dernière se félicite par ailleurs du partenariat avec la collectivité, "qui repose sur une confiance mutuelle et des attentes communes en matière de transition écologique et d’aménagement du territoire". "L’AFD est confiante dans la capacité de la Cirest à maintenir une trajectoire financière équilibrée tout en poursuivant l’amélioration de son territoire", conclut-elle. Concernant l'étude globale sur la Rivière du Mât, elle concernera l'ensemble du bassin versant du cours d'eau et portera sur plusieurs enjeux primordiaux, aussi bien de continuité écologique, d'alimentation en eau potable, d'aspects socio-économiques ou encore de prise en compte du risque d'inondation et de protection contre ce risque, selon les enjeux présents.L'étude sur la régularisation des systèmes d'endiguement concernera pour sa part la régularisation administrative des ouvrages de protection existants contre les inondations. Ces systèmes permettront de définir des zones à protéger et de les sécuriser face au risque inondation. Cette étude porte sur l’ensemble des ouvrages de protection contre les inondations sur le territoire de la CIREST qui donneront à terme environ 20 systèmes d’endiguement. À terme, celle-ci servira également à définir les besoins en travaux de réhabilitation des ouvrages afin de les remettre en état pour qu’ils assurent leur rôle de protection des habitations contre les inondations."Parmi les plus gros investissements que nous aurons à faire ces prochaines années il y a d'abord ceux qui concernent la Rivière Saint-Jean qui sépare les communes de Saint-André et de Sainte-Suzanne. 25 millions d'euros de travaux vont être réalisés pour permettre aux habitants d'avoir moins de risque d'inondations", rappelle Patrice Selly, président de la Cirest.Côté Saint-Benoît, ces investissements Gemapi concerneront également les travaux pour la sécurisation du radier de l'îlet Coco "L’AFD se réjouit d’accompagner la Cirest dans ses prérogatives pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), pour préserver l’écosystème des bassins versant, optimiser les ressources en eau et réduire les vulnérabilités de la population face aux inondations ou sécheresses", indique l'agence. Cette dernière se félicite par ailleurs du partenariat avec la collectivité, "qui repose sur une confiance mutuelle et des attentes communes en matière de transition écologique et d’aménagement du territoire". "L’AFD est confiante dans la capacité de la Cirest à maintenir une trajectoire financière équilibrée tout en poursuivant l’amélioration de son territoire", conclut-elle.