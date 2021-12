Vidéo - Kitty Shery fait son grand retour avec son nouveau titre "Doudou"

Kitty Shery est une jeune artiste locale. Elle possède un véritable bagage musical avec de nombreuses chansons enregistrées.



Mais elle se fait réellement connaître en 2015 avec la sortie des deux tubes : " Mi Ve Lové" et "Ragga Muffin", qui comptent respectivement 40k et 20k vues sur YouTube.



L'artiste revient sur scène avec son tube "Doudou" publié il y a deux semaines sur toutes les plateformes musicales. Surtout connue pour son style ragga dancehall et festif, c'est avec un zouk love que Kitty Shery a décidé de marquer son retour.



C'est un message d'amour et de tendresse que Kitty Sherry tente de transmettre à travers ce nouveau titre. Ce clip solaire met en scène une jeune femme pétillante et les beaux paysages de notre île.



Il a été réalisé par le studio Klac Records, composé par le beat maker Wizzla Prod. Mickael Tariffe est à la production.