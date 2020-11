A la Une . Vidéo - Katy Hoarau, future présidente de l'ordre des experts-comptables de La Réunion

L'ordre des experts-comptables de La Réunion s'apprête à accueillir Katy Hoarau à sa tête pour les quatre prochaines années. Ce sera la première femme à occuper ces fonctions sur notre île. Le passage de flambeau se fera officiellement le 3 décembre prochain lorsque Rémy Amato, président en fonction, transmettra la présidence à sa successeure lors de son dernier conseil après 4 années de bons et loyaux services. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 14:48 | Lu 629 fois

Katy Hoarau nous explique en quelques mots, son parcours, ses ambitions ainsi que les axes de travail qui seront les siens pour les nouvelles fonctions qu'elle occupera le mois prochain:



"Réunionnaise d'origine, je suis née et j'ai grandi à St-Denis. Après l'obtention d'un baccalauréat scientifique au Lycée du Butor, j'ai quitté mon île pour faire une école supérieure de commerce à Pau. J'ai poursuivi mes études en Angleterre avant d'intégrer un cabinet d'expertise comptable à Londres. Puis, j'ai rejoint un cabinet sur Paris en 1998. En 2010, après avoir obtenu mon DEC, j'ai décidé de m’installer en libéral pour accompagner des entreprises à taille plus humaine.



En 2011, j’ai décidé de rentrer à La Réunion pour développer une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes à Saint-Pierre à partir d’une affaire familiale fondée par ma grande-tante dans les années 50.



Lorsque j’ai rencontré mes confrères réunionnais, je me suis reconnue dans leur diversité et leurs valeurs et j’ai été ravie de pouvoir défendre leurs intérêts en tant que présidente de l’IFEC pendant 5 ans et en tant qu’élue à l’Ordre depuis 2017. Attachée aux Outre-Mer, je suis également présidente de la commission spécificités ultramarines de l’IFEC. J’ai aussi 2 petits garçons qui rendent ma vie personnelle aussi riche que ma vie professionnelle.



Pour moi, l’expert-comptable est un acteur incontournable du monde économique, force de proposition pour son territoire et dont l’ADN est d’accompagner le chef d’entreprise. C'est un métier où le travail d'équipe et l'envie de progresser sont indispensables.



Mon ambition pour ces 4 ans avec les autres membres du conseil est de continuer à faire connaître et reconnaître les experts-comptables sur le territoire, à ancrer la profession dans son écosystème économique et à représenter les intérêts des confrères auprès de toutes les instances locales. Attirer les talents dans nos cabinets est aussi un enjeu tout comme la formation et le digital.



À court terme, le focus est de fédérer les forces actives autour des entreprises en difficulté pour leur permettre de pouvoir rebondir après la crise.



Ce qui me plaît dans mes engagements c'est que ça reste une aventure humaine avant tout."

De son coté, Remi Amato, futur ex-président de l'ordre des experts-comptables de La Réunion, se dit "fier" de passer le flambeau à Katy Hoarau, fraîchement élue et qu'il a soutenu lors de ses élections au sein de l'ordre des experts-comptables :



"Je suis élu à l'ordre des experts-comptables depuis 8 ans et j'en suis le président depuis 4 ans. Katy Hoarau fait partie des personnes que j'ai recruté pour venir renforcer notre équipe dans le cadre de cette mandature ces quatre dernières années. C'est une grande fierté pour moi qu'elle poursuive l'aventure et qu'elle ait accepté de prendre la tête de cette équipe, car rappelons-le, nous sommes tous des bénévoles.



Si j'avais un conseil à lui donner, c'est de prendre les décisions avec son coeur car je reste convaincu, que si les décisions qu'elle sera amenée à prendre, le sont avec son coeur et ses émotions, ces quatre années de mandature seront pleine d'énergie, d'enthousiasme et avec un travail d'équipe toujours aussi fort ! La passation de pouvoir se fera le 3 décembre prochain lors de mon dernier conseil de l'ordre."





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité