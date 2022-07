A la Une . Vidéo - Karine Lebon pousse une députée du Nord à vivre la rupture d’égalité des familles réunionnaises

"​Vivez cette rupture d’égalité au quotidien ! Vivez-là et venez nous en parler après !" La députée réunionnaise Karine Lebon a donné le ton du bras de fer qui s’est engagé depuis hier à l’Assemblée nationale sur le projet de loi "pouvoir d'achat" que souhaite faire adopter le gouvernement. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 12:33

Le très attendu débat sur la loi "pouvoir d'achat" tient ses promesses d’un âpre combat parlementaire. La rapporteure du projet de loi a fait bondir les députés ultramarins en évoquant la 'rupture d’égalité" qu’engendrerait un amendement de l’opposition.



Désignée rapporteure du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la députée de la 6ème circonscription du Nord Charlotte Parmentier-Lecocq a répondu au député socialiste estampillé NUPES Arthur Delaporte que son amendement induirait "une rupture d’égalité entre les salariés bénéficiaires". Charlotte Parmentier-Lecocq estimait que le versement de cette prime voulue par le gouvernement devait "rester uniforme sur tout le territoire national."



Davy Rimane : "Des mères de famille qui font de la prostitution pour nourrir leurs enfants !"



Le député du Calvados Arthur Delaporte venait de proposer que le plafond de cette prime soit "adapté aux spécificités des territoires ultramarins du fait de leurs contraintes pesant notamment sur le pouvoir d’achat. Les dernières études de l’INSEE qui comparent le coût moyen de la vie dans ces départements indiquent un différentiel de +12,5% en Guadeloupe, +12,3 en Martinique, +11,6 en Guyane, +7% à La Réunion et +6% à Mayotte", a-t-il relayé le contexte économique. "Donc cet amendement propose tout simplement d’ajuster en conséquence les plafonnements proposés par le gouvernement pour la prime de pouvoir d’achat afin de tenir compte des coûts réels de la vie sur les différents territoires ultramarins", a-t-il ajouté.

"Il convient que le plafond de ces primes soit adapté aux spécificités des territoires ultramarins", déclare @ArthurDelaporte.



> "Cet amendement entraîne une rupture d'égalité", répond @lecocqcharlotte.#PJLPouvoirdachat #DirectAN pic.twitter.com/XCfHN4DClk — LCP (@LCP) July 18, 2022

Les mots "rupture d’égalité" prononcés par la rapporteure ont alors fait bondir l’opposition. Dans ses rangs, la députée de la 2ème circonscription de La Réunion a vivement montré son écoeurement en l’illustrant par les nombreuses demandes de familles se présentant à sa permanence parlementaire.



"La rupture d’égalité, nous la vivons au quotidien. Nous, population des outre-mer, nous avons cette rupture d’égalité au quotidien (applaudissements dans les rangs de la NUPES, ndlr). Je viens d’un territoire où 40% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté. Combien de gens viennent me voir parce qu’ils ne peuvent pas nourrir leur famille, parce qu’ils ne peuvent pas manger. Aujourd’hui, vous osez nous dire que ça introduirait une rupture d’égalité par rapport au territoire national… mais vivez cette rupture d’égalité au quotidien ! Vivez-là et venez nous en parler après !", a lancé Karine Lebon.



Charlotte Parmentier-Lecocq : "Je suis native de la Guadeloupe"



Tout aussi indigné, le député guyanais Davy Rimane estime qu’il s’agit "quasiment d’une insulte que vous faites à toute une population qui vit des situations extrêmement compliquées au quotidien. Je tiens à vous dire : tous les jours, entre Cayenne et Paris, 40 jeunes font la mule pour vendre de la drogue pour avoir de l’argent. Au moment où je vous parle, y a des mères de famille qui font de la prostitution pour nourrir leurs enfants. Donc quand vous parlez de rupture d’égalité, il faut savoir de quoi vous parlez à un moment donné !" a-t-il lui aussi protesté.



Alors qu’elle entendait "désenflammer le débat", la rapporteure du projet de loi a repris le micro pour dire qu’elle était "très attachée aux Outre-mer. Je suis native de la Guadeloupe, j’ai encore de la famille en Guadeloupe. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de difficultés spécifiques aux territoires ultramarins. Simplement, ce que j’ai dit dit, et c’est un terme juridique pour expliquer pourquoi la clé d’entrée de la prime de partage de la valeur n’était pas la bonne mais qu’il fallait trouver d’autres outils de lutte contre l’inflation dans les territoires ultra-marins et que c’est bien l’objet de l’Oudinot de la vie chère qui doit permettre de trouver des solutions. Ne me faites pas un mauvais procès !", a-t-elle tenu à répondre.

.@KarineLebon est "choquée" par les propos de @lecocqcharlotte : "La rupture d'égalité nous la vivons au quotidien, nous, populations des Outre-mer."#PJLPouvoirdachat #DirectAN pic.twitter.com/jEnOt0b08V — LCP (@LCP) July 18, 2022



Rappel au règlement de @DavyRimane qui revient sur les propos de @lecocqcharlotte : "Les Outre-mer vivent au quotidien cette rupture d'égalité, tous les jours !"#PJLPouvoirdachat #DirectAN pic.twitter.com/5z95fV3Sxa — LCP (@LCP) July 18, 2022