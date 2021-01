A la Une . Vidéo - Karine Lebon interpelle le gouvernement sur la précarité des étudiants

Après la tentative de suicide d'un étudiant le week-end dernier à Lyon, la députée de la seconde circonscription, Karine Lebon, a profité des questions au gouvernement ce mardi pour alerter la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sur la précarité des étudiants. Pour la parlementaire, "les étudiants sont les grands oubliés de la crise sanitaire". Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 09:32 | Lu 190 fois



Ce samedi, un jeune homme inscrit à l'université Jean-Moulin 3 s'était défenestré depuis le 4e étage de la cité universitaire où il résidait. De nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer la détresse psychologique des étudiants en cette période de crise sanitaire même si pour l'heure, rien n'indique que ce geste désespéré est lié à la précarité ou l'isolement qui touche de nombreux étudiants. Mardi, une étudiante, toujours à Lyon, a également tenté de se défenestrer depuis sa résidence universitaire, située dans le 5e arrondissement.



"Plus de 50% des jeunes sont inquiets de leur santé mentale et selon une étude de la FAGE (NDLR: Fédération des associations générales étudiantes) menée avec Ipsos, 23% des étudiants ont eu des pensées suicidaires", a rappelé Karine Lebon.



Elle demande au gouvernement "d'entendre et de répondre aux inquiétudes des étudiants" et de répondre "à leur colère". "Ils veulent que cesse la baisse continue des taux d'encadrement, ils vous demandent de freiner l'explosion de la pauvreté estudiantine en garantissant leur autonomie financière et à minima, en versant les bourses sur 12 mois", martèle l'élue du groupe "Gauche démocrate et républicaine". Elle demande par ailleurs que le repas à un euro soit servi "deux fois par jour au lieu d'une aujourd'hui".



Frédérique Vidal a reconnu que la précarité étudiante était "une difficulté". "Nous recevons les associations étudiantes chaque semaine, et oui, nous travaillons avec elles à la mise en place de transformations structurelles concernant les aides pour les étudiants", assure la ministre.



Quant à la demande de Karine Lebon sur les repas des étudiants, Frédérique Vidal lui a répondu que le repas à un euro "s'applique pour les deux repas". "Les étudiants peuvent même emporter deux repas pour ne pas être obligés de revenir sur les lieux de restauration universitaire".



