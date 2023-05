A la Une . Vidéo - Karine Lebon interpelle Jean-François Carenco sur l’errance animale et la décision d'Air France

Alors que l'errance animale est un fléau qui gangrène notre île, la députée Karine Lebon a interpellé le ministre délégué aux Outre-mer sur cette problématique. L'élue a notamment pointé du doigt la détresse des associations de protection animale, encore plus en difficulté depuis l'augmentation des tarifs d'Air France pour le transport d'animaux vers l'Hexagone. Jean-François Carenco s'est dit "prêt à gueuler" contre Air France si la raison invoquée par la compagnie est bien de considérer la destination Réunion comme faisant partie de l'étranger. Par N.P - Publié le Mercredi 3 Mai 2023 à 12:15

Le communiqué de la députée :



Le mardi 02 mai, la députée Karine LEBON a interpellé le ministre délégué chargé aux Outre-Mer Jean-François Carenco lors d’une question orale sans débat au sujet de la problématique de l’errance animale sur l’Île.



La veille, un éleveur de l’Ouest de l’Île a une nouvelle fois perdu une vingtaine d’animaux après des attaques de chiens errants et divagants. La Réunion dans sa globalité est concernée par des attaques du même type qui appellent une intervention claire de la part du gouvernement.



Karine LEBON a axé une partie de son intervention sur les récents changements communiqués par Air France prévoyant l’augmentation des tarifs des billets d’avion pour les animaux de compagnie qui passent de 75 à 200€ pour un voyage en soute et de 55 à 125€ en cabine. Aux explications demandées par les clients et les associations, la compagnie aérienne affirme vouloir aligner leurs tarifs sur les vols entre la France et l’Europe ou l’Afrique du Nord.



La députée a pointé du doigt les conséquences de ces changements sur l’ampleur de l’errance animale alors même que l’augmentation des tarifs opérée par Air France pourrait être suivie par d’autres compagnies. Elle a notamment relaté la détresse des associations de lutte pour le bien-être animal qui procèdent à des envois d’animaux errants vers l’Hexagone et qui seront sérieusement mises en difficultés dans les prochains mois.



Karine LEBON a également mis en exergue le manque de moyens concrets accordés aux collectivités locales qui agissent déjà pour contrer ce phénomène. Fourrières non adaptées aux besoins du territoire, manque de sensibilisation, manque de moyens pour les personnels de la police municipale… nombreuses sont les améliorations qui peuvent être accompagnées par une action ambitieuse du gouvernement.



En réponse, le ministre délégué chargé aux Outre-mer a affirmé vouloir interpeller la compagnie aérienne au sujet des changements de tarification, notamment concernant l’alignement des prix entre l’Hexagone et les Outre-mer sur les vols longs courriers vers l’Europe et l’Afrique du Nord.



La députée attend de pied ferme la visite de Jean-François Carenco qui devrait accompagner la Première Ministre Elisabeth Borne sur l’Île dans les semaines à venir. Elle veillera à ce que l’errance animale soit un sujet à part entière des discussions qui seront menées avec les acteurs institutionnels et associatifs locaux.