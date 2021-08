La grande Une Vidéo - Kankyo : Ne jetez plus vos assiettes, mangez-les !

À l'heure où le monde est face à ses responsabilités en matière d'écologie, il apparait important de limiter l'impact de nos déchets si nous voulons laisser une planète "propre" à nos enfants. Très attachée à ces valeurs, Éloïse œuvre à son niveau pour l'environnement : elle a créé Kankyo, une entreprise qui propose un assortiment de vaisselle entièrement comestible. Par Regis Labrousse - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 10:41

Comme l'explique Éloïse Arginthe, "Kankyo signifie 'environnement' en japonais". Avec son associé Bertrand Hulin, ils sont les seuls importateurs de produits entièrement comestibles à La Réunion. La jeune Réunionnaise, cheffe d'entreprise, nous explique comment est né ce projet : "Je me suis associée avec Kusmi Tea à La Réunion pour faire importer et faire connaitre ces produits ici. Des assiettes, des barquettes, mais aussi des cuillères à la vanille ou au chocolat, des petites coupelles sucrées ou salées qui passent au four avec de belles couleurs grâce à des colorants végétaux (charbon, paprika, pesto et du neutre). Et pour les desserts, nous avons des verrines à base de nougatine. Tout est comestible."



Comment avez-vous eu l'idée d'importer des produits 100% comestibles ?



"En qualité de traiteur dans ma première société, nous avons eu une pénurie de verrines au mois de décembre. Je me suis posée la question : 'Pourquoi ne pas faire quelque chose qui aille dans le sens de l'environnement et adapté à tout le monde ?' J'ai cherché, beaucoup cherché, et maintenant j'ai ce contrat qui me permet de servir tous les cafés, hôtels et restaurants".



Quel sera votre cœur de cible ?



"Ce seront les hôtels, cafés et restaurants, mais nous aurons aussi une gamme pour les particuliers en plus petits formats et accessibles à tous, que ce soit pour les verrines, bols, assiettes, pailles et bientôt, les tasses, touillettes à café et couverts. De quoi faire un pique-nique 100% comestible et faire un geste pour l'environnement. En plus, c'est 100% biodégradable et compostable !".



Quelle est l'autre particularité de vos produits ?



"Tout le monde peut en manger ! Les pailles sont à base d'amidon de maïs et de colorants alimentaires. Nous avons plusieurs parfums comme citron vert, citron jaune, gingembre, chocolat, cannelle et fraise. Pour tout ce qui est du salé, ce sera à base de fécule de pomme de terre. Nous avons aussi des bols à dessert, à la cannelle ou au chocolat. Des verres sont également prévus. Quelle que soit sa religion, tout le monde peut en manger".







