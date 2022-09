A la Une . Vidéo - Kalash enflamme la scène pannonaise

​Le chanteur Kalash a ravi ses fans de La Réunion et particulièrement ceux de l’Est de l’île. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 à 15:33

Le rappeur Kalash a livré une belle prestation ce samedi soir au champ de foire de Bras-Panon. Un événement organisé par Kartel Prod.



Les artistes extérieurs tels que Nesly, Fresh La Peufra mais aussi nos talentueux artistes réunionnais Léa Churros et le groupe NG ont assuré la première partie de l’artiste d’origine martiniquaise.



Seul regret pour nous, le choix de la chanteuse Nelsy de nous priver de scène pour nos prises photo. L’artiste d’origine guyanaise, martiniquaise et égyptienne n’a visiblement pas apprécié notre article d'il y a 2 mois où elle avait troublé le public, c'est peu dire, en remontant sans cesse son décolleté et pas que ça... Les mêmes scènes sexy attendaient le public de Bras Panon ce samedi alors qu'il était composé majoritairement d'adolescents.



Découvrez nos photos et vidéos de cette soirée musicale qui a fait chavirer Bras Panon.

























