[Vidéo] Journées de grève et débrayages en mai aux impôts

Alors que la campagne déclarative pour l’impôt sur le revenu a à peine commencé, "un souffle de colère et de mécontentent" sévit sur les sites des finances publiques de La Réunion. Si elles comptent répondre présent aux deux appels à la mobilisation lancés au niveau national le 3 et 22 mai prochains, Solidaires et la CGTR comptent également faire entendre leur voix par des actions menées localement. Des débrayages d’une heure sur 2 à 3 semaines sont ainsi prévus pour protester contre "les politiques régressives du gouvernement et la casse des services publics". Les explications de Magali Billard de Solidaires Fonction Publique.







Charline Bakowski