(Vidéo) Johannesbourg: Scènes d'apocalypse suite à une explosion due au gaz

Johannesbourg: Scènes d'apocalypse suite à une explosion due au gaz

Des dizaines de taxis renversés comme des fétus de paille, des fissures de plusieurs dizaines de centimètres ouvertes sur plusieurs centaines de mètres dans la chaussée, panique générale... La ville de Johannesbourg a vécu des scènes d'apocalypse aujourd'hui à la suite d'une explosion due à une fuite de gaz dans une canalisation qui courait sous la chaussée d'une rue du centre-ville. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 à 22:44

Plusieurs personnes ont été blessées à la suite d'une explosion probablement due à une fuite dans une conduite de gaz qui courait sous l'une des rues du centre-ville de Johannesburg (Afrique du Sud).



L’explosion aurait fait neuf blessées qui ont été emmenés dans des hôpitaux et aucun mort en l’état actuel des constatations.



Les habitations à proximité ont été évacuées et les curieux, très nombreux, sont tenus à l’écart.







Pierrot Dupuy