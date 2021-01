Vidéo - Joe Biden devient officiellement président des Etats-Unis

Traditionnellement, c'est devant une foule immense sur les pelouses du National Mall, devant la façade ouest du Capitole, que se tient la cérémonie d'investiture du nouveau président.



Cette année, le Covid, qui a tué 400 000 personnes aux USA, bouleverse aussi la cérémonie d'investiture. Les citoyens seront représentés par 200 000 drapeaux américains placés devant le Capitole. La ville de Washington est barricadée, après le putsch raté des partisans d'extrême droite de Donald Trump le 6 janvier, les craintes d'une nouvelle attaque terroriste sont telles que 25 000 réservistes de la garde nationale ont été appelés, en plus du Secret Service, du FBI et de la police.



Traditionnellement aussi, le président élu est accueilli par le président sortant, mais Donald J. Trump a décidé de bouder la cérémonie, aussi trois anciens présidents sont présents, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton. C'est le cinquième président sortant à refuser d'assister à la cérémonie, le dernier était Richard Nixon, qui avait quitté la Maison Blanche dès sa démission.



Joe Biden a choisi de prêter serment sur la bible, ce qui n'est pas une obligation constitutionnelle. Il l'a fait sur une bible familiale, datant de 1893. Main droite levée et main gauche sur la bible, Joe Biden a prêté serment quinze minutes après la vice-présidente Kamala Harris, une traditionnelle précaution, en cas de décès du président élu avant sa prestation de serment.



Les mots exacts qu'a prononcés Joe Biden sont les suivants: "Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis."