A la Une . Vidéo - Joé Biden chute de son vélo en voulant parler à des passants et journalistes

Le président des Etats-Unis est tombé alors qu'il faisait une balade à vélo. Il a assuré qu'il allait bien. Par N.P - Publié le Dimanche 19 Juin 2022 à 08:27





Le pied du président serait resté coincé dans la cage à orteils de sa pédale. Joé Biden comptait alors s'arrêter pour parler aux passants et aux journalistes qui l'attendaient. Oups… petite chute de Joe Biden dans le Delaware. Son pied est resté coincé dans la cage à orteils de sa pédale.

Il s’est bien vite relevé… pic.twitter.com/XMDXlMtDWk

— Frédéric Arnould (@FredericArnould) June 18, 2022

