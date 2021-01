A la Une .. Vidéo - Joé Bédier Vs les Anges : Le maire de Saint-André invité de Cnews

Au lendemain de la bagarre qui l'a opposé à des vedettes de la téléréalité, Joé Bédier a été interviewé sur la chaîne nationale Cnews. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 14:54 | Lu 2331 fois





L'altercation qui a opposé le maire de Saint-André à des vedettes de la téléréalité continue de faire du bruit. Joé Bédier a été interviewé ce lundi dans la matinale de la chaîne d'info en continu Cnews. "Ce n'est pas le maire de Saint-André qui a été violemment agressé, c'est une famille réunionnaise (...) qui déjeunait tranquillement", indique-t-il d'emblée avant de livrer sa version des faits."On était attablés, on avait passé commande et y'a une dame qui se ramène à mon niveau et me dit : 'Vous nous faites chier avec vos photos, donnez-moi votre téléphone pour que j'efface les photos' (...) Je pensais à ce moment là que c'était une plaisanterie". Le ton serait monté, jusqu'à la bagarre qui a conduit à l'interpellation des vedettes de la téléréalité Expliquant n'avoir "jamais vécu une telle violence", le premier magistrat de la commune de l'Est de La Réunion tient à indiquer : "Ils ne savaient même pas qui j'étais". Et de réitérer ses propos tenus hier soir : "Il y a trop de gens qui arrivent ici en pays conquis, et il y a beaucoup de souffrance à La Réunion".