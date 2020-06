La grande Une Vidéo - "Jetés en pâture" par Castaner, les policiers de La Réunion mettent la pression

Les policiers sont regroupés ce matin devant le commissariat Malartic à Saint-Denis. Ils mènent cette action coup de poing pour dire leur consternation "face aux attaques, aux amalgames et à l’abandon de ses troupes par le Premier flic de France". Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 12 Juin 2020 à 10:41 | Lu 895 fois





"Stop à ce pointage systématique du doigt. On nous insulte, on nous traite de racistes, on nous traite de violents. Ça suffit ! On veut que nos politiques arrêtent de faire de la communication politicienne", embraye le secrétaire départemental d'Unité SGP Police-FO.



Gilles Clain est rejoint dans son discours par les autres syndicats. "On nous enlève une technique indispensable de protection pour nous et pour les personnes. Le ministre doit revenir sur sa décision. On ne peut pas le laisser nous jeter en pâture aujourd’hui. On va être un défouloir pour la société", craint Mickaël Hoareau d’UNSA Police.



Cette mobilisation se tient sans drapeau ni banderole syndicale pour mieux marquer le caractère grave et solennel de cette manifestation. Jamais en effet leur légitimité n'aura été remise en cause par celui qui est censé les défendre, estiment les syndicats.



"L’ensemble de la profession étant menacée, l’unité est aujourd’hui vitale. Nous n’acceptons plus d'être insultés. Nous n’acceptons plus d’être stigmatisés. Nous n’acceptons plus d'être jetés en pâture sans moyen de défense ! Et surtout nous n’acceptons plus que la sécurité de nos concitoyens soit un enjeu politique. La vindicte d’une minorité de la population ne saurait éclipser le courage et le dévouement permanent des policiers nationaux", ajoutait SGP Police dans un communiqué appelant à cette mobilisation.



Hier soir déjà, les policiers ont, dans toute la France, déposé leurs menottes.



Le ministre de l'Intérieur poursuit ce vendredi ses entrevues débutées hier avec les syndicats de police.



Sur des images de Régis Labrousse Les policiers de La Réunion répondent à l'appel national de protestation contre leur ministre. Christophe Castaner a perdu la confiance de ses hommes et ils le font savoir depuis ses déclarations contestées de lundi dernier."Stop à ce pointage systématique du doigt. On nous insulte, on nous traite de racistes, on nous traite de violents. Ça suffit ! On veut que nos politiques arrêtent de faire de la communication politicienne", embraye le secrétaire départemental d'Unité SGP Police-FO.Gilles Clain est rejoint dans son discours par les autres syndicats. "On nous enlève une technique indispensable de protection pour nous et pour les personnes. Le ministre doit revenir sur sa décision. On ne peut pas le laisser nous jeter en pâture aujourd’hui. On va être un défouloir pour la société", craint Mickaël Hoareau d’UNSA Police.Cette mobilisation se tient sans drapeau ni banderole syndicale pour mieux marquer le caractère grave et solennel de cette manifestation. Jamais en effet leur légitimité n'aura été remise en cause par celui qui est censé les défendre, estiment les syndicats."L’ensemble de la profession étant menacée, l’unité est aujourd’hui vitale. Nous n’acceptons plus d'être insultés. Nous n’acceptons plus d’être stigmatisés. Nous n’acceptons plus d'être jetés en pâture sans moyen de défense ! Et surtout nous n’acceptons plus que la sécurité de nos concitoyens soit un enjeu politique. La vindicte d’une minorité de la population ne saurait éclipser le courage et le dévouement permanent des policiers nationaux", ajoutait SGP Police dans un communiqué appelant à cette mobilisation.Hier soir déjà, les policiers ont, dans toute la France, déposé leurs menottes. Une action suivie à La Réunion Le ministre de l'Intérieur poursuit ce vendredi ses entrevues débutées hier avec les syndicats de police.