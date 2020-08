La grande Une Vidéo - Jean-Paul Virapoullé relaxé des faits de prise illégale d’intérêts

Jean-Paul Virapoullé, ancien maire de Saint-André a été relaxé des faits de prise illégale d’intérêts. Le procureur avait requis 50.000 euros d’amende. Son avocat, Me Jean-Jacques Morel a accueilli le verdict en l’absence de son client. Par Régis Labrousse - Soe Hitchon - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 08:09 | Lu 1113 fois





Pour rappel, il était impliqué dans l’achat de la case "Moutien" par la mairie en 2019. Il est alors encore maire de Saint-André et la maison appartient à sa cousine. Selon Joé Bédier, conseiller municipal à l’époque – aujourd’hui maire à son tour - , la maison ne devait être vendue aux enchères qu’à 630.000 euros. Mais elle a été vendue à 1,4 million.



Pour Jean-Paul Virapoullé, les liens de parenté ne justifient pas une prise illégale d’intérêts. Il s’agirait de cousins au 5e degré avec qui il n’a pas de contact : "On ne se fréquente pas, on n'a pas les mêmes valeurs, à aucun moment j'ai voulu lui rendre service". Et le bénéfice de la vente serait limité ; les dettes à combler étant importantes.



De plus, la mairie n’aurait pas été prioritaire dans cette vente et le prix aurait été validé par l’Etablissement public foncier de la Réunion. Mais des mails impliquant l'ancien maire dans les négociations de prix au m2 et courriers avaient interpellé le président d'audience, Bernard Molié. "Vous êtes un vieux routier, un renard rusé", avait affirmé le président. "Il n'y a pas beaucoup d'éléments à charge dans ce dossier, mais ce courrier de 2018 (courrier d'offre d'achat du 13 décembre 2018 adressé à son cousin pour un montant de 1,454 million d'euros, ndlr),pourquoi vous apparaissez sur ce courrier en tant que maire?" - "Une erreur d'appréciation en prenant acte de la photocopie du courrier", avait avoué Jean-Paul Virapoullé.



Si la constitution de partie civile d'AntiCor a été reçue, le tribunal a considéré que l’infraction au regard de la prévention n’est pas constituée. Maitre Jérome Maillot, conseil de l'association, s’en "remet à la sagesse du parquet de faire appel dans ce dossier".







