Vidéo - Jean-Paul Virapoullé : "Pas un problème de statut mais d'élus"

Au cours d'un long entretien accordé à notre média sur la remise en cause de son amendement par une grande partie de la gauche locale, Jean-Paul Virapoullé s'est rappelé au bon souvenir de ses combats menés avec les élus de sa génération. Il estime que ces derniers étaient plus enclins que ceux d'aujourd'hui à aller à la confrontation avec le centralisme parisien. Par SI - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 13:02

Sondage : Les Réunionnais ne veulent pas entendre parler d'évolution statutaire et de lois différentes

"Celles et ceux qui ont des convictions et celles et ceux qui sont des carriéristes"



Pour l'ancien homme fort de l'Est, ce n'est pas le statut de La Réunion qui pose problème mais bien la ténacité des élus locaux à défendre leurs projets face au pouvoir parisien. "Ne dites pas "les hommes ou femmes politiques" parce qu’il y a plusieurs catégories. Il y a des courageux et des lâches. Celles et ceux qui ont des convictions et celles et ceux qui sont des carriéristes. Il ne faut pas mélanger tout le monde", lance l'auteur du fameux "Paris i command' pa nou".



Il ajoute : "Aujourd'hui les élus sont plus fragiles mais ils ne sont pas plus bêtes que nous. Nou lé pa plu important qu'un autre non plus. Mais je vais vous confier une anecdote : quand j'étais député, je m'étais opposé à un projet de loi porté sous le premier quinquennat de François Mitterrand. Gaston Defferre, alors ministre de l'Intérieur, m'avait assuré que j'allais avoir de ses nouvelles si je déposais un recours. Je lui avais alors répondu : "j'avais un doute sur l'opportunité du recours, mais après vos menaces je n'ai plus de doute, on va faire le recours". Est-ce que nous avons encore des élus capables de dire ça aujourd'hui ?"



Autre raison pour expliquer les difficultés rencontrées par la classe politique actuelle dans le traitement de leurs dossiers : l'"avalanche" de textes législatifs '"dont certains n'ont même pas de décret d'application".



