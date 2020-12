Vidéo: Jean-Luc Mélenchon célèbre l'abolition de l'esclavage auprès d'Huguette Bello

La prise de parole de Jean-Luc Mélenchon



Le patron de La France Insoumise a remercié la maire de Saint-Paul pour son invitation : "En écoutant les mélopées du maloya, j'entrais en relation avec le coeur humain entre les douleurs du moment et les espoirs de demain. Huguette Bello, vous incarnez plus que vous-même, plus qu'un parti politique. La révolte et la capacité de s'indigner, vous êtes l'incarnation des aptitudes féminines dont on ne parle pas assez."



Le candidat à la Présidentielle 2022, a évoqué son admiration pour la culture créole : "En grandissant, La Réunion s'est créolisée. Et c'est pour cela qu'elle peut dire que ce n'est que le début de la transfiguration de la population, dans un futur on l'où sera plus proche, similaires, mais pas identiques. La créolisation est le meilleur de nous et non pas une dilution de notre identité."



Il clame : "Je veux être Héva, je veux être Cimendef. Je veux être Noir qui proteste contre la servitude."



Et insiste sur le concept d'émancipation : "Vous ne devez rien à personne ! Ce n'est pas un don, c'est une conquête ! Le marronage est un modèle de vie ! Le marronage et les autres formes de lutte ont été terribles !"



Et Jean-Luc Mélenchon a souhaité rappelé les luttes qui ont suivi l'abolition de l'esclavage : "La Réunion a préfiguré le mouvement de Rosa Parks. En 1792, les femmes libres de couleur refusaient d'aller s'asseoir où les femmes libres de couleur devaient s'asseoir et se portèrent près de leur époux à l'endroit où il leur semblait correct et décent de se trouver."



Au chapitre politique, Jean-Luc Mélenchon a parlé des violences policières: "J'apprécierais qu'on appelle d'appeler forces de l'ordre, ce qui est la répression et le maintien dans le désordre de la société libérale, de la précarité, du chômage, du misère, de l'humiliation. Nous voulons des gardiens de la paix, de l'harmonie entre les êtres humains et la Nature. Chaque homme, chaque femme, choisit son destin comme il le peut mais comme il le veut. Cultivons avec amour et tendresse la liberté qu'il faut faire naître dans le coeur de nos enfants pour qu'ils aient le courage d'être du côté des victimes et non des bourreaux."