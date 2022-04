Vidéo - Jean-Luc Mélenchon appelle à ne "pas donner une seule voix à Madame Le Pen"

Il recueille 20,1 % des suffrages, selon les premières estimations à l’issue du 1er tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon fait mieux qu’en 2017 où il avait réalisé un score de 19,6 % à ce même stade.



Une fois ce résultat digéré, le candidat de la France insoumise a immédiatement donné de la voix pour faire le bilan de sa campagne et donner ses consignes de vote.



"Le combat continue"



"Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Et pour le reste, comme je vous l'ai dit il y a 5 ans : les Français sont capables de savoir ce qui est bon pour la démocratie. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen", a-t-il scandé cette consigne à trois reprises.



"Il ne faut pas cacher la violence de la déception. Celle de ce qui ne sera pas accompli. Les belles équipes dont nous disposons étaient prêtes à réaliser notre programme. Mais en même temps, quelle fierté : le pôle populaire existe, nous avons construit cette force (...) La tâche que nous avons à accomplir est celle du mythe de Sisyphe. La pierre tombe de la montagne. Et il faut la remonter. Vous avez les moyens de mener la prochaine bataille. Et la suivante. Et la suivante. Je connais votre colère, mes compatriotes. Mais ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vous fasse commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Tant que la vie continue, le combat continue", a-t-il déclaré devant des militants déçus mais fiers d'avoir aidé le "troisième homme" de cette présidentielle.