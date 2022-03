A la Une . Vidéo - Jean-Louis Lagourgue répond à Richard Nirlo sur le déficit de Sainte-Marie

Jean-Louis Lagourgue réplique. Accusé par l'actuelle majorité municipale de Sainte-Marie d'être à l'origine de la situation financière calamiteuse de la collectivité dont la dette avoisine les 18 millions d'euros, l'ancien homme fort de la commune aujourd'hui sénateur estime que c'est une "gestion collective" à remettre en cause et non pas "la gestion d'un seul homme". Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 25 Mars 2022 à 17:53





"J'étais maire pendant plus de 27 ans et c'est une situation que je vis très mal : même si la situation financière de la collectivité a toujours été à flux tendu, jamais nous n'avions présenté un budget avec une dette aussi importante", lance le parlementaire.



Jean-Louis Lagourgue appelle son successeur à "ne pas se défausser sur les autres"



Pour l'ancien édile sainte-marien, le déficit de la commune viendrait pour une grande partie des opérations immobilières engagées avec la SEDRE (PRU du centre-ville ou encore le relogement des habitants de la cité Maperine au Verger) sans oublier des dettes concernant le fonctionnement "sans recettes en face" mais aussi du "désengagement progressif" de l'État sur un certain nombre de dotations ou dispositifs, notamment des contrats aidés. "Par ailleurs, sur certaines opérations comme l'école de Beauséjour ou la cité administrative, il restait à la collectivité d'apporter sa part communale. Pourquoi ces opérations ne sont-elles pas financées en ce qui concerne la part communale ?", s'interroge Jean-Louis Lagourgue qui voit dans les difficultés rencontrées par ses successeurs "une perte de confiance", "aussi bien des banques, des bailleurs de fonds que de la population".



Sur le déficit de 5 millions d'euros de la masse salariale de la commune, Jean-Louis Lagourgue appelle son successeur à "ne pas se défausser sur les autres".



