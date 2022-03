A la Une . Vidéo - "Jean Lassalle défend la place de l'homme dans la nature"

Accompagné de son relais local Jean-Francois Nativel, impossible pour Jean Lassalle de ne pas prendre la mesure de la crise requin. Le député des Pyrénées-Atlantiques la compare à la problématique du loup, "c’est un danger, mais on ne peut pas interdire l’accès". Par PB - Publié le Mercredi 16 Mars 2022 à 19:20





Comme plus tôt dans la journée, Jean Lassalle a réaffirmé "la puissance maritime de la France grâce à ses Outre-mer". Avec un territoire de La Réunion "ouvert sur la mer et solidement ancré sur leurs terres", Jean Lassalle mise sur le développement de l’énergie de la mer "qui peut être la grande énergie renouvelable que nous cherchons" .



"Jean Lassalle défend la place de l'homme dans la nature", s'est quant à lui réjouit Jean-François Nativel. Fils de berger, également formé comme technicien agricole, Jean Lassalle et son mouvement "Résistons" veut ainsi "renforcer les liens avec les Outre-mer". Le candidat se positionne comme le défenseur de la chasse et de la pêche traditionnelles comme étant un patrimoine national.

