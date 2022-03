A la Une . Vidéo - Jean Lassalle : "La campagne actuelle ne correspond pas du tout aux attentes de nos compatriotes"

Après avoir laissé plané le doute sur la suite de sa campagne, Jean Lassalle est pour l'heure toujours candidat à la présidentielle. Arrivé ce jeudi dans notre île, le député des Pyrénées-Atlantiques a été accueilli par ses soutiens locaux, en premier lieu Jean-François Nativel. Le candidat de "la France authentique" s'est ensuite rendu à l'Etang-Salé pour aborder les problématiques de la mer Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 16 Mars 2022 à 18:17

Jean Lassalle a débuté sa campagne présidentielle en effectuant un tour de France des régions, des territoires chers au parlementaire basque, qui avait déjà effectué une longue marche à travers le pays à la rencontre de ses concitoyens en 2013.



"Je fais partie de ceux qui pensent que les responsables politiques sont nombreux à parler de vous (NDLR: les territoires ultramarins) que lorsqu'il y a une actualité ou des problèmes compliqués à résoudre, comme c'est le cas pour nos campagnes et nos vallées", déplore Jean Lassalle, même s'il reconnaît que les territoires d'Outre-mer "souffrent le plus" en raison principalement de l'éloignement géographique et bien sûr, de la vie chère.



"Je suis toujours en réflexion"



Pour tenter de convaincre les électeurs des bienfaits de son programme, Jean Lassalle l'assure, son projet est le plus complet possible, car prenant en compte "les spécificités et l'histoire de chacun, après une large consultation avec nos concitoyens". "Je pense que la mer peut être notre chance à tous. Elle fait de nous, grâce à vous (NDLR: Les Outre-mer) la 2e façade maritime du monde mais nous n'en faisons rien", déplore le chef de file du mouvement "Résistons !"



Après avoir envisagé un retrait de cette campagne présidentielle, Jean Lassalle a donné les raisons de ce saut d'humeur. "Je constate que la campagne actuelle ne correspond pas du tout aux attentes de nos compatriotes et que nous allons vers un taux d'abstention record, probablement le plus haut jamais enregistré", prévient-il.



Il ajoute : "Je me sentais plus proche de la sortie que de l'entrée. Je suis en politique depuis longtemps pour savoir ce qui est le plus utile (...) Je suis toujours en réflexion mais je voudrais que cet épisode serve quelque peu à faire entendre ma voix et celle des petites candidats en général".





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur