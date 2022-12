A la Une . Vidéo - Jean-Hugues Ratenon milite pour une hausse du Smic à 1.600 euros

De retour dans l'île depuis quelques jours après la niche parlementaire LFI qui s'est déroulée la semaine dernière, l'heure était au débriefing pour Jean-Hugues Ratenon. Ce dernier est revenu sur les différentes mesures étudiées et votées pour certaines par les parlementaires, comme la constitutionnalisation de l’IVG, la corrida ou encore la réintégration des personnels soignants non vaccinés. L'occasion pour le député de la 5e circonscription de réitérer la demande de son groupe parlementaire de revaloriser le Smic à 1.600 euros tout comme une refonte de la CDPENAF (commission départementale des espaces naturels). Par SI - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 18:33

Jean-Hugues Ratenon n'en est pas à sa première pique envers l'institution, coupable selon lui d'un deux poids deux mesures voire même de discrimination envers les territoires ultramarins. Il s'en explique : "Cette commission est contestée par beaucoup d'agriculteurs et de porteurs de projet. Il faut savoir que la CDPENAF émet un avis conforme en Outre-Mer et qu'un avis simple dans tous les départements de France hexagonale. La CDPENAF Réunion doit avoir les mêmes prérogatives que n'importe quelle CDPNAF française".



À ce titre, il demande "l'unité" de tous les parlementaires locaux et ultramarins lors de l'amendement qu'il déposera la semaine prochaine dans l'hémicycle pour une refonte de la CDPENAF.



Outre cet amendement, Jean-Hugues Ratenon se mobilisera de nouveau pour la proposition de loi visant à augmenter le Smic à 1.600 euros qu'il devait présenter lors de la niche parlementaire LFI la semaine dernière. Une proposition retirée des débats en raison de "l'obstruction de la majorité présidentielle et d'autres groupes".