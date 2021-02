A la Une . Vidéo - Jean-Gaël Rivière de la FNTR ne comprend pas le coup de colère d'Hubert Ponapin

Des transporteurs s'estimant mis de côté par le groupement de la NRL au profit de la FNTR montrent leur désaccord depuis ce lundi matin. Ils bloquent l'entrée du chantier côté nord. Par Samuel Irlepenne - Ludovic Grondin - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 12:54 | Lu 1151 fois





Hubert Ponapin reproche à Jean-Bernard Caroupaye d'avoir obtenu une plus grosse part du marché public mais, au nom de la FNTR, Jean-Gaël Rivière a une autre lecture du problème. A l'entendre, Hubert Ponapin se retrouve isolé pour une raison assez complexe qui incombe à des désaccords entre lui et Didier Hoareau.



Des transporteurs envoient un huissier contre...d'autres transporteurs



"Didier Hoareau (du syndicat OTI - Organisation des transporteurs indépendants) et Hubert Ponapin se sont séparés. Ce sont deux groupements et deux syndicats différents, mais Didier Hoareau a un pourcentage et Hubert Ponapin a un pourcentage sur le groupement GRTS chez qui Didier Hoareau est toujours actionnaire", fait savoir Jean-Gaël Rivière. "Donc on considère que la quote-part de la société TTH (comprenant donc OTI et GRTS) sont une même quote-part. Ils se disputent et veulent prendre dans la quote-part de TransRUN logistique (dont la FNTR fait partie)... mais sachant que nous sommes 5 groupements et 5 syndicats dans cette plateforme, tout le monde est d’accord sauf la SRTT (de Ponapin, ndlr). Ce qui est étonnant, c’est que même le fondateur du groupement GRTS (Didier Hoareau) est d’accord avec nous", résume le président local de la Fédération nationale des transporteurs qui dit "ne pas comprendre le coup de colère du GRTS", du moins de l'un de ses représentants, Hubert Ponapin.



Les entreprises qui n'ont pu livrer leurs matériaux depuis ce matin ont fait venir un huissier pour faire constater l'entrave à la circulation.



