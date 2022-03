La grande Une Vidéo - Jean Castex et Huguette Bello signent l'accord Matignon III qui finance la NRL

Le Premier ministre Jean Castex a accueilli ce mercredi matin la présidente de Région Huguette Bello. En signant l’accord Matignon III, le gouvernement valide l’option déterminée par la Région de terminer la NRL en viaduc. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 16 Mars 2022 à 11:51





Ce mercredi à 8H30 à Paris, la présidente du Conseil régional de La Réunion était reçue à l’hôtel Matignon. Le Premier ministre a apporté sa signature en bas du protocole Matignon III. Il s’agit du troisième appui financier accordé par le gouvernement en faveur du chantier de la Nouvelle route du littoral.



C’est le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu qui, lors de son entrevue avec Huguette Bello le 14 février, avait confirmé que l’Etat ne manquerait pas à l’appel à l’heure de contribuer une nouvelle fois.



Moitié - moitié



Après trois semaines d’étroite collaboration avec les services de la Région et surtout juste avant la période de réserve électorale qui commence le 19 mars, l’Etat s’est finalement engagé à apporter 420 millions d’euros, soit la moitié des 840 millions programmés pour finir la NRL.



Cette signature aujourd’hui à Paris signe la fin des tergiversations sur l’option retenue pour conclure le colossal projet de sécurisation du tracé côtier reliant Saint-Denis à La Possession.



Mais elle ne signe pas pour autant la fin de la grogne de certaines organisations de transporteurs. Ces dernières



"On est là pour défendre l'intérêt général, pas celui de quelques transporteurs"



La délégation régionale est composée d’Huguette Bello, de ses vice-présidents Jacques Técher, Patrick Lebreton, Karine Nabénésa, de la députée Karine Lebon, de Nicolas Morbé de la Direction régionale des routes et aussi de Cyrille Melchior et de Serge Hoareau pour le compte du Département.



"On est là pour signer un magnifique protocole. On est là pour défendre l'intérêt général, pas celui de quelques transporteurs", a affirmé Huguette Bello, avant d'entrer à l'hôtel Matignon. En trente minutes, l'accord était déjà officialisé.



"L'histoire retiendra que ceux qui étaient aux commandes de l'Etat et de la Région Réunion ont su unir leurs efforts pour finir cette NRL au-delà de leurs divergences politiques, uniquement dans l'intérêt général", a ajouté Huguette Bello après avoir paraphé le protocole qui enlève une belle épine du pied de la collectivité régionale.



