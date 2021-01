A la Une . Vidéo - Jean Castex : "2021 sera l’année de l’espérance"

Jean Castex s’est exprimé ce jeudi soir depuis Matignon en compagnie de son ministre de la Santé Olivier Véran. Le Premier ministre veut croire que l’année 2021 sera l'année de l'espérance face au Covid. Le Premier ministre était attendu sur la stratégie vaccinale de la France, jugée trop lente, ainsi que sur le maintien ou le renforcement des mesures Covid dans certains territoires. Par LG - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 22:36 | Lu 276 fois





La situation reste tendue Une personne est admise en réanimation toutes les 7 minutes, soit 200 par jour. Un lit de réanimation sur deux est occupé par un malade du Coronavirus.



15.000 nouveaux cas par jour, certes c'est beaucoup moins que les 50.000 enregistrés à la fin du mois d'octobre, certes la circulation est moins active chez nous que chez nos voisins mais notre situation est devenue plus fragile. La pression sur les services hospitaliers est encore très forte avec quasiment 2500 nouvelles hospitalisations chaque jour.

Le gouvernement tente de convaincre les personnes réticentes Le vaccin est sûr. Les effets indésirables sont extrêmement rares, de l'ordre d'un patient sur 100.000. Ce sont des effets allergiques sur des personnes connues pour être très allergiques au point que le plus souvent elles ne sortent pas de chez elles sans kit d'adrénaline.

Une montée en régime est prévue D'ici fin janvier, les quantités reçues de vaccin nous permettront d'être en capacité de vacciner au moins un million de personnes. Dans cette logique d'accélération de la campagne de vaccination, les plus de 75 ans pourront se faire inoculer le sérum à partir de lundi 18 janvier (du moins en métropole. Le calendrier à La Réunion devrait être différent, ndlr).



Ces vaccinations auront lieu dans des centres de vaccination puisqu'un centre par département a déjà été ouvert. A partir de lundi, il y en aura 300, puis 600 progressivement jusqu'à la fin du mois de janvier. Nous devons gagner du temps et aller plus vite.



Nous veillerons à acheminer des doses de vaccin sur tout le territoire national, y compris dans les départements d’outre-mer.

Des secteurs d'activité devront encore patienter Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés, les restaurants encore jusqu'à la fin de ce mois, les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs, ne connaîtront, dans les semaines qui viennent, aucun assouplissement", a déclaré le Premier ministre. "La perspective d'une réouverture en janvier [pour les bars et restaurants] n'est pas réaliste et sera d'ores et déjà reportée a minima jusqu'à mi-février



Couvre-feu : 10 nouveaux départements vont basculer Les derniers chiffres nous amènent à identifier dix départements supplémentaires. La décision sera annoncée vendredi. Ces départements sont situés en majorité dans l’Est de la France hexagonale. La mesure entrera en vigueur dimanche pour ces nouveaux départements concernés. Rappelons que le couvre-feu dès 18H est déjà en vigueur dans 15 départements.



Le variant britannique s’installe en France



On le savait déjà avant même le point effectué par Jean Castex et Olivier Véran. Deux foyers épidémiques du nouveau variant anglais du Covid-19 ont été identifiés en région Bretagne et en Île-de-France, avait confirmé un peu plus tôt le ministère de la Santé. 19 cas de contamination par la variante VOC 202012/01 et 3 cas de contamination par la variante 501.V2 ont été confirmés par le Centre national de référence (CNR) des infections respiratoires. Le variant Sud-africain est encore mal connu, il a été repéré chez trois patients en France. Le variant anglais est mieux connu et ce que nous savons est qu'il est considéré comme plus contagieux, de l'ordre de 40 à 70% que le virus initial. Il est devenu le variant majoritaire en Angleterre. Nous nous attendons évidemment à en trouver davantage. Nous prenons cela très au sérieux 2020 a été un "moment très difficile de notre histoire. Nous avons affronté des situations parfois dramatiques. Mais 2021 sera l'année de l'espérance. Notamment grâce à la campagne de vaccination", entrevoit Jean Castex. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont développé durant près d’une heure la stratégie adoptée par le gouvernement dans la campagne vaccinale. Découvrez ce qu'il faut retenir de leur intervention :Rappelons que le couvre-feu dès 18H est déjà en vigueur dans 15 départements.On le savait déjà avant même le point effectué par Jean Castex et Olivier Véran. Deux foyers épidémiques du nouveau variant anglais du Covid-19 ont été identifiés en région Bretagne et en Île-de-France, avait confirmé un peu plus tôt le ministère de la Santé. 19 cas de contamination par la variante VOC 202012/01 et 3 cas de contamination par la variante 501.V2 ont été confirmés par le Centre national de référence (CNR) des infections respiratoires.