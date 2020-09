International Vidéo - Insolite et terrifiant : Une fillette s'envole avec un cerf volant à Taïwan

Filmée par de nombreux spectateurs dans la ville de Hsinchu, à Taïwan, cette scène est à la fois insolite et terrifiante. Sur cette vidéo, on aperçoit la préparation d'un énorme cerf-volant. L'excitation cède vite la place à l’effroi, quand la petite fille se retrouve accrochée à la queue de l’engin, et emportée comme une plume dans les airs. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 11:20 | Lu 599 fois



Terrifying moment a child at a kite festival in Hsinchu, northern Taiwan gets tangled up in a kite and lifted fifty feet up into the air. pic.twitter.com/YAPL545yAn

— Mike Fagan (@MikeFaganTaiwan) August 30, 2020





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur