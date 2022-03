A la Une . Vidéo - Insertion : Le Département se veut plus ambitieux que jamais avec son PDI 2022-2024

À l'occasion de la séance plénière de ce jour, la Département a validé son nouveau programme départemental d'insertion (PDI) pour la période 2022-2024. Fruit de 7 mois de travail, ce document stratégique dans la politique d'insertion du Département s'organise autour de deux grands objectifs : le renforcement de l'accompagnement social pour une meilleure prise en charge des allocataires, et l'accompagnement vers l'activité et l'emploi durable.





Comme rappelé par Cyrille Melchior, cette ambition a été exprimée et concrétisée "dès 2020" via la mise en œuvre de plusieurs dispositifs comme l'allocation d'insertion et de retour à l'emploi (



Sur la période 2022-2024, le PDI validé ce mercredi prévoit le déploiement de plus de 99.000 mesures collectives ou individuelles, soit une hausse de 60% par rapport au précédent plan. Il prolonge ces initiatives en associant pour la première fois les bénéficiaires du RSA, est composé de 51 fiches actions, socle principal du dit dispositif, et est organisé autour de 7 thématiques principales : faciliter l'accès aux droits, une meilleure prise en charge des problématiques, le développement de l'offre de logement et d'hébergement, faciliter l'accès à la formation et à l'emploi, amplifier le soutien à la création d'activité, soutenir la mobilité professionnelle et enfin, améliorer l'évaluation des politiques d'insertion.



"Aujourd'hui, le PDI est beaucoup plus fort et beaucoup plus volontariste", assure Cyrille Melchior, grâce à la recentralisation du RSA qui a permis à la collectivité de retrouver plus de latitude au niveau budgétaire. "L'essentiel de notre budget servait à accompagner le versement du RSA", rappelle le locataire du Palais de la Source. Il poursuit : "Aujourd'hui, nous avons repris notre rôle qui est de mettre en place des vraies mesures d'insertion. On va donner la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent d'aller vers une formation, de pouvoir trouver un travail dans les entreprises car il y a des entreprises qui veulent embaucher, notamment dans le domaine de l'aide à la personne ou l'hôtellerie/restauration".



