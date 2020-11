La grande Une Vidéo - Incendie du Maïdo : Le suspect mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Après avoir été présenté à un juge d’instruction ce dimanche, le suspect pour l’incendie du Maïdo a quitté le tribunal et est placé sous contrôle judiciaire. L’homme aurait déclenché le feu accidentellement après avoir brûlé du papier toilette. Par Gaëtan Dumuids / Régis Labrousse sur place - Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 à 12:33 | Lu 1526 fois

Comme nous le révélions plus tôt aujourd’hui, la thèse de l’accident se confirme concernant l’incendie qui ravage le Maïdo depuis une semaine. Un homme de 36 ans a été présenté au tribunal ce matin. À la suite de cette audition, la thèse de l’accident a été confirmée.



Selon son avocat Me Ali Mihidoiri, le suspect est un amoureux de la nature et aurait déclenché l’incendie accidentellement après avoir brûlé du papier toilette pour ne pas polluer. Il avait alerté les pompiers directement après. Il a été mis en examen pour dégradation involontaire et placé sous contrôle judiciaire.



Si le suspect a bien reconnu les faits pour le premier départ d’incendie, l’enquête doit à présent faire la lumière sur le deuxième départ de feu constaté.







