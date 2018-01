[Vidéo] Incendie d'un entrepôt rue Léopold Rambaud

Un incendie s'est déclaré vers 16h30 dans un entrepôt, servant d'atelier de réparation autos et motos derrière l'ancien "tout pour l'auto", rue Léopold Rambaud. Une épaisse fumée noire s'est échappée du bâtiment en feu visible depuis le boulevard sud.



Selon nos sources, Une batterie de moto pourrait être à l'origine du sinistre. Les pompiers arrivés sur place ont rapidement circonscrit le feu. Le propriétaire a été légèrement brûlé et blessé. Des embouteillages se sont formés dans le secteur en direction de l'Est.



R.Floricourt sur place