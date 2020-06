Vidéo - Impressionnante maîtrise d'un pilote d'hélicoptère de la gendarmerie de La Réunion

"Le nez de l’hélicoptère est collé à la pente enneigée. Les pales de l’EC 145 de la gendarmerie frôlent le manteau blanc. Aux commandes ce jour-là, le 2 janvier, le lieutenant Jean-François Martin, 46 ans. Le pilote de la section aérienne de la gendarmerie cumule plus de 5000 heures de vol et depuis six années à Chamonix. "Cette manœuvre s’appelle un appui patin", explique-t-il. "Cela n’a rien d’extraordinaire". Images de Nicolas Derely." (Source Facebook Secours Info)