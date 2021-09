A la Une . Vidéo - Impressionnant accident en Formule 1

Une violente collision s’est produite dimanche au Grand Prix d’Italie. Les leaders du championnat, Max Verstappen et Lewis Hamilton, se sont percutés. Par Matthias Anila - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 11:52

La 14e épreuve du championnat du monde de Formule 1 aurait pu tourner au drame suite à un accident entre le premier du championnat, Max Verstappen, et le champion du monde en titre, Lewis Hamilton.



Ils se sont percutés dans la première chicane au début du 30e tour du Grand Prix d’Italie à Monza. Lors d’une manœuvre de dépassement, Verstappen et sa Red Bull sont passées par-dessus la Mercedes d’Hamilton.



Heureusement pour le septuple champion du monde de Formule 1, le dispositif de protection appelé “halo” a permis d’éviter que la roue arrière droite du Néerlandais lui atterrisse sur la tête.



Mais l’état des deux voitures après la collision a obligé les deux pilotes à abandonner la course.



Max Verstappen a été jugé principal fautif de l’accident et écope donc de 3 places de pénalité sur la grille de départ du prochain Grand Prix qui se déroulera en Russie à la fin septembre.



Le championnat est maintenant plus tendu que jamais avec seulement 4 points d’écarts entre les deux pilotes et encore 8 courses à disputer !











