La grande Une Vidéo - Images aériennes du désastre au Maïdo

Plus de 200 hectares de végétation ont été détruits par les flammes au début du mois de novembre. Les dégâts sont considérables et particulièrement attristants vus du ciel. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 à 10:00 | Lu 1768 fois





L'incendie a été fixé et maîtrisé en milieu de semaine dernière. Plus de 200 hectares de végétation sont partis en fumée en quelques jours. Deux départs de feu ont été observés selon les enquêteurs,



Le ministre des Outre-Mer s'est déplacé la semaine dernière pour coordonner les efforts et a été suivi dans son sillage par



La stratégie de lutte contre cet incendie a notamment été marqué par une panne du Dash-8 qui n'a pu prendre les airs qu'une demi-journée après le départ du feu, mais aussi par une rupture de stock de retardant. L'aéronef n'a pendant quelques jours déversé que de l'eau sur la végétation en proie aux flammes avant que des tonnes du produit soient acheminées jusqu'à La Réunion.



