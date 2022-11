La grande Une Vidéo - Ils sautent depuis la NRL : version longue !

La vidéo de leur saut dans l'océan depuis le viaduc de la NRL fait le tour de La Réunion. La deuxième devrait avoir le même succès... Par LG - Publié le Dimanche 6 Novembre 2022 à 18:16

Vidéo - Hallucinant, ils ont sauté depuis le viaduc de la NRL



Un saut insolite et assurément fun pour ces plongeurs de l'extrême mais surtout totalement interdit sur cet ouvrage routier.



Avant de se retrouver sur le tablier aux côtés des voitures, les jeunes hommes ont pris le large depuis le port de plaisance du Port. A l'approche des piles du viaduc, ils sautent à l'eau pour rejoindre à la nage les remblais afin d'accéder au viaduc.



L'opération rondement menée a été filmée sous tous les angles, à la fois depuis le bateau, sur le viaduc derrière les barrières de sécurité mais aussi dans les airs grâce à un drone. Ne manquait plus qu'à franchir le pas pour un saut vertigineux dans le grand bleu ! Légèrement plus longue, la deuxième vidéo offre un meilleur aperçu de l'équipée qui a entrepris de sauter depuis le viaduc de la Nouvelle route du littoral.