Vidéo - Ils partent sans payer, le chariot plein

Comment profiter du manque de vigilance d'une supérette ? Se positionner à deux pas de la sortie et attendre le moment opportun pour faire comme si de rien était. Deux clients d'un magasin situé au Guillaume Saint-Paul ont fait le choix de sortir sans payer avec un chariot plein. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 14:18

Les images de la vidéosurveillance de ce supermarché ont immortalisé la scène. Mais il était trop tard pour la gérance du magasin, les clients indélicats avaient déjà pris la poudre d'escampette.

Profitant de l'absence de vigile et du manque de vigilance des employés, un client a fait le choix de sortir sans payer, poussant son caddie plein et aidé par un acolyte faisant le guet à l'extérieur, posté au niveau de la porte d'entrée du magasin.



Ce vol pour le moins osé s'est passé le 14 juin dans un supermarché de la ville de Saint-Paul. A défaut d'avoir pu mettre la main sur les "fuyards" depuis cette date, le gérant s'est résolu à diffuser les bandes de vidéosurveillance en promettant une récompense à celui ou celle qui l'aidera à les identifier. Avant cela, une plainte a été naturellement déposée et les gendarmes sont passés sur place.



Etant donné qu'il s'agit d'un petit point de vente de quartier, le magasin n'a pas engagé de vigile. "Depuis, nous avons réaménagé le magasin au niveau des portes pour éviter ce genre de vol", confie un employé de la supérette. Face à l'audace des voleurs, il faut en effet s'armer d'imagination.