A la Une . Vidéo - "Il faudra compter sur Banian pour les prochains scrutins"

Battu par Jean-Hugues Ratenon dans la 5e circonscription, Ridwane Issa revient sur cette campagne des législatives, particulièrement animée dans l'Est. Le candidat de Banian, dont c'était la première expérience électorale en son nom, remercie ses électeurs et félicite son adversaire, "élu grâce à la dynamique Nupes aussi bien au niveau national qu'au niveau local". Il attend désormais des députés nouvellement élus ou réélus qu'ils défendent "la lutte contre la vie chère, le pouvoir d'achat et la sécurité des Réunionnais". Par SI - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 10:25





Critiqué par son principal adversaire comme étant un candidat macroniste, Ridwane Issa tient à remettre les points sur i. Si son parti a bien soutenu le président de la République durant la campagne présidentielle, il en était tout autre durant ces législatives. "Nous avons soutenu Emmanuel Macron durant la présidentielle pour des raisons claires et évidentes : Saint-Benoit a bénéficié du COROM et nous sommes également engagés avec la CRC dans le redressement financier de la commune jusqu'en 2024 (...) Dans le cadre des législatives, je le redis, j'étais le candidat d'un parti réunionnais pour un projet réunionnais et donc un programme différent de celui d'En marche. Ce raccourci dont j'ai été la cible a été un argument électoral habilement utilisé par mes adversaires", argue-t-il.





Sur l'éclatement des soutiens -et de leur incohérence- dans la 5e circonscription, Ridwane Issa ne voit pas de "mangé cochon", parlant plutôt de "cohérence territoriale". "Aujourd'hui il y a une dynamique à La Réunion au niveau de la majorité régionale dont on fait partie. Quand on a deux candidats membres de partis composant la majorité régionale, je peux comprendre le choix des autres communes de suivre le mouvement régional", assure-t-il.

Il ajoute : "Si les électeurs m'avaient fait confiance, j'aurais travaillé au sein du groupe Outre-mer (NDLR : le groupe UTIL lancé par le député guadeloupéen Olivier Serva) ou un autre groupe, mais pas celui de la majorité présidentielle. D'ailleurs, nous l'avons vu, les députés élus n'ont pas rejoint de groupe parlementaire Nupes et il n'y a pas non plus de 'Jean-Luc Mélenchon Premier ministre'".