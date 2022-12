A la Une . Vidéo - Il fait sa demande en mariage entre Paris et La Réunion

Un passager d’un vol Air Austral entre Paris et La Réunion a demandé sa conjointe en mariage en plein vol, sous le regard attendri des autres voyageurs et de l’équipage. Par NP - Publié le Mercredi 21 Décembre 2022 à 10:05

Les voyages en avion sont rarement une partie de plaisir et encore moins une partie de bonheur. C’est pourtant ce que les employés d’Air Austral ont réussi à faire lors d’un vol reliant Paris à La Réunion lundi dernier.



Didier, un passager, a sollicité l’équipage afin de l’aider à faire sa demande en mariage à Aurélie, ce que le commandant de bord a accepté. En quelques minutes, le personnel de bord a su créer une ambiance romantique pour accompagner le voyageur.



"Quand on s’est rencontré, je t’ai dit que je voulais monter sur le toit du monde pour crier combien je t’aime. J’ai trouvé plus haut que le toit du monde. Alors ce soir je voulais te dire combien je t’aime. Alors plus on est haut, plus cette hauteur peut décrire combien mon amour est incommensurable et inconditionnel pour toi", a déclaré le passager à sa dulcinée qui a accepté.



Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.