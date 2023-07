La grande Une Vidéo : Il escalade à mains nues la façade du bâtiment Cimendef à Saint-Paul

Un "aventurier" avide de sensations fortes a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo où on le voit escalader à mains nues la façade du bâtiment Cimendef à Saint-Paul. L'escalade des bâtiments, de plus sans sécurité, est évidemment interdite et ne doit pas être reproduite. Par NP - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 11:05

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aparicio Mickael (@aparicio_mickael)



C'est un exploit aussi dangereux qu'interdit qu'a réalisé Mickaël Aparicio. Il a gravi le bâtiment Cimendef, édifice le plus haut de la ville de Saint-Paul. La vidéo a été publiée la semaine dernière sur les réseaux sociaux et accumule des milliers de réactions.