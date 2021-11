A la Une . Vidéo - Ibrahim Patel réélu président de la Chambre de commerce

La liste d’Ibrahim Patel remporte les élections de la Chambre de commerce et d'industrie. Le président sortant enchaîne un troisième mandat. Par S.Irlepenne - L.Grondin - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 10:43

Son élection ne faisait guère de doute. A tel point que même l'organisation patronale du MEDEF avait préféré baisser pavillon bien avant l’heure, au prétexte d'un manque de transparence sur le processus de vote.



Ibrahim Patel est reconduit par les ressortissants de la CCI Réunion. Il avait accédé au siège de président pour la première fois en 2010 avant d’être de nouveau plébiscité en 2016. Cette année, lors d'un vote marqué par l'introduction du vote électronique, la liste d'Ibrahim Patel remporte deux collèges (services et commerces) sur les trois possibles. Sa liste a laissé filer le collège "industrie".



"Les chiffres faussés dans le collège industrie"



"Le combat continue", vient d'annoncer satisfait le grand vainqueur de l'élection de la chambre consulaire. Malgré sa large victoire - sa liste rafle 32 sièges - Ibrahim Patel commente le score du collège industrie dans lequel "un homme vote 1732 fois". Ce qui a "faussé" le résultat dans ce collège, selon lui.





Le 21 septembre, le MEDEF Réunion décidait, à l’issue d’une assemblée générale, de ne proposer aucun candidat. 22 septembre : Le MEDEF ne proposera pas de candidat aux élections de la CCIR

Cette défection de la puissante organisation patronale était une première localement. Didier Fauchard, son président, faisait valoir que les modalités de vote restaient strictement les mêmes que lors des élections précédentes. Un processus électoral que le MEDEF déplorait : "Les conditions et règles électorales, malgré la mise en place du vote électronique, ne sécurisent en aucun cas le vote et ne permettent pas de garantir son intégrité et sa sincérité", confiait-il.



Ibrahim Patel était quant à lui entouré de plus d'une trentaine de syndicats dont ses soutiens historiques que sont la CPME, la Fedaction et la CAPEB.



"Nous avons réussi à fédérer la quasi-totalité des organisations patronales et syndicales avec les associations de commerçants de l'île", saluait la tête de liste de l'"Union des forces économiques", qui contrairement à 2016 où il avait dû affronter quatre listes, avait face à lui cette année que deux listes concurrentes. Celle de Myriam Boullay, tête de liste de "Bâtissons La Réunion de demain" et celle des colistiers de la plateforme "L'Alternance" représentée par Childéric Gossard.

Le nouveau bureau de la CCI territoriale devra être installé au plus tard le 30 novembre.



Pierrick Robert, colistier d'Ibrahim Patel, affiche sa satisfaction :