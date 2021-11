A la Une . Vidéo - Ibrahim Patel réélu officiellement président de la CCI dans une ambiance délétère

​Séance solennelle rue de Paris ce mercredi après-midi. La Chambre de commerce tenait son conseil d’installation. Quinze jours après la victoire de sa liste, Ibrahim Patel se voit reconduit à la tête de l'institution non sans railleries de la part de l'opposant Bruno Cohen. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 16:38





L’élection du président de la CCI s'est déroulée en présence du secrétaire général aux affaires régionales Pascal Gauci.



Une fois l’appel des élus effectué, Bruno Cohen a immédiatement demandé la parole afin que la désignation du président se fasse à bulletin secret. "Je souhaite un vote à bulletin secret. J'ai eu le service juridique de la CCI France et le règlement dit qu’il suffit qu'une personne s'oppose au vote à main levée pour faire ce vote à bulletin secret", a souhaité le colistier de la liste l'Alternance. Un point de règlement que le SGAR s'est proposé de vérifier auprès de CCI France.



Cohen amuse la galerie



Pour calmer le jeu, même Ibrahim Patel a demandé à ce que le vote se déroule à bulletin secret. Malgré cette escarmouche, le vote s’est joué à main levée et la séance s'est poursuivie presque normalement...



Le camp "Actions TPE PME" a proposé sans surprise Ibrahim Patel comme président alors que Bruno Cohen, pour amuser la galerie, a proposé le nom de Guito Narayanin. Une proposition suivie par des rires dans la salle car Guito Narayanin est connu pour être proche de Patel.



Bruno Cohen a finalement proposé Pascal Plante comme président. "Je veux un véritable chef d'entreprise à la tête de la CCI", a embrayé Bruno Cohen, accompagné par une seconde salve de rires dans la salle. La réponse de Pascal Plante, tout aussi amusée : "Merci de reconnaître mes qualités de chef d'entreprise", a dit le palmi-plainois vice-président de Région, en répondant à la plaisanterie.



Patel ratisse large : 5 opposants votent pour lui



Une trentaine de minutes après l’ouverture de la séance, le président sortant a été réélu grâce à 37 voix, ce qui signifie que 5 colistiers de listes adverses ont voté pour Ibrahim Patel. En fin de séance, des noms d’oiseaux ont fusé, le président Patel est même sorti de ses gonds suite aux déclarations de Bruno Cohen. C'est passablement agacé qu'il a tenu son discours d'investiture aux côtés du représentant de l'Etat.



Dans les couloirs de la chambre consulaire, après la séance, il se disait qu'Ibrahim Patel avait traité Bruno Cohen de "connard". "Il y a assez d'articles sur lui pour savoir qui il est. Allez voir sur Google et vous allez voir toutes les casseroles qu'il a", a-t-il ajouté.



Pour rappel, le 10 novembre, le dépouillement des votes pour l’élection des membres à la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion avait laissé très peu de place au doute. La liste d’Ibrahim Patel était plébiscitée. Sa liste avait raflé deux des trois collèges soit la quasi totalité des 40 sièges à pourvoir.



Sa liste Actions TPE PME avait obtenu l’intégralité des 16 sièges du collège « services » et les 15 du collège « commerce ».



Seul le collège « industrie » et ses 9 sièges avait échappé à la mainmise du président sortant, à la faveur de "



