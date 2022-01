La grande Une Vidéo - Huguette Bello présente son programme de mandature et égratigne l'équipe sortante

La présidente de la Région a dévoilé aujourd'hui les projets de sa mandature. Avant d'évoquer les axes programmatiques pour les cinq prochaines années, la présidente a dressé un état des lieux très sévère du bilan de l'équipe sortante. Par BS - IS - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 14:08





Le bilan de l'ancienne majorité



La nouvelle présidente de la Région Réunion dénonce d'abord "des dérives extrêmement graves qui font l'objet d'enquêtes judiciaires" lors des deux dernières mandatures. Elle explique que la collectivité a été "très abimée" et qu'elle souffre d'un "lourd passif" sur le plan budgétaire.



Le dossier du chantier de la Nouvelle Route du Littoral qui est actuellement à l'arrêt représente des centaines de millions d'euros d'investissement. "Ce projet va peser sur toute la mandature", déplore-t-elle.





Elle affirme aussi que la formation professionnelle a été abandonnée et que les engagements de la Région n'ont pas été tenus. La collectivité est ainsi passée à côté de 100 millions d'euros d'aides de l'Etat.



Huguette Bello en est ensuite venue à la situation économique d'Air Austral. "De lourds risques pèsent sur son actionnaire (la Région, ndlr)", explique-t-elle.



"Responsabilité" et "détermination"



La présidente de la Région Réunion souhaite mettre en place un plan pour les prochains mois. Elle veut rétablir les marges de manœuvre pour ensuite mettre en œuvre son Plan de mandature. "Nous devons faire preuve de responsabilité. Nous devons allier courage et détermination", assure-t-elle avant d'annoncer la réalisation de deux audits, l'un au niveau de l'organisation et l'autre sur les finances.



Le Plan d'Huguette Bello sera développé lors des prochaines orientations budgétaires. "Ce sont de nouvelles méthodes de gestion et un nouveau projet qui animera l'action régionale qui est formée par un triptyque : l'humain, l'économie et le territoire", déclare-t-elle.



Les projets de la nouvelle mandature



Huguette Bello annonce la construction de 4 lycées : celui de la mer au Port, un à Cilaos et deux établissements spécialisés, un forestier et un des métiers du tourisme. "Nous souhaitons créer de meilleures conditions de réussite pour lycéens", commente la présidente de Région avant d'ajouter que les livres scolaires seront gratuits.





La lutte contre l'illettrisme fera partie des combats principaux de la majorité et un nouveau dispositif prendra le relai des Cases à lire. Et le décrochage scolaire sera érigé comme grande cause régionale du mandat.



La présidente de Région évoque aussi les missions de solidarité et de cohésion sociale. La collectivité va contribuer plus activement au logement grâce à un Forum Régional des Acteurs de la Rénovation Urbaine pour construire plus de logements sociaux et intermédiaires. Un programme de rénovation est aussi prévu.



Pour ce qui est du développement économique, il sera axé sur la relance de l'investissement dans les entreprises et de l'accompagnement des démarches d'internationalisation. "Il faut valoriser notre position de région européenne dans le bassin indianocéanique", affirme Huguette Bello.





Elle souhaite aussi résorber le déséquilibre entre les microrégions et s'engager sur la voie de l'écologie. Elle confirme la gratuité des Car Jaune et vise toujours l'autonomie énergétique de La Réunion.





"Le déploiement de notre projet de mandature se traduira aussi dans des programmes opérationnels européens et auront un impact sur la révision du schéma d'aménagement régional", explique-t-elle. Les citoyens devraient aussi être plus souvent sollicités sur les grands dossiers.





Les problématiques financières



Patrick Lebreton, premier vice-président délégué aux finances, rappelle que la dette s'élève à 1,3 milliard d'euros. Il faudrait 12 ans pour désendetter la Région au lieu de 9 années comme le veut la norme. Le taux d'endettement est de 231%, ce qui en fait la région la plus endettée de France. L'épargne brute est elle passée de 186 à 106 millions d'euros à cause des dépenses de fonctionnement. "L'ancienne majorité a asséché les fonds", explique-t-il. "L'audit financier que nous avons commandé nous permettra dès le mois prochain de voir plus clair", assure Patrick Lebreton.





Il liste ensuite les projets économiques. De nombreux projets seront révisés ou déployés. Le Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation sera notamment réévalué, le Programme opérationnel européen sera mis sur la table et la question de la souveraineté alimentaire sera posée.



Une révision de l'octroi de mer est aussi prévue avant fin 2022 : "Nous travaillerons avec les acteurs à l'actualisation des taux", assure-t-il.



Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, une banque régionale solidaire sera créée pour soutenir les entreprises. Le premier vice-président veut remplacer le dispositif de guichet et chèque pour proposer un "véritable accompagnement" des entreprises et en priorité des TPE.



Nexa sera aussi repositionnée sur des actions d'accompagnement des entreprises.



Le tourisme, l'agriculture



"Nous allons promouvoir le tourisme à taille humaine, basé sur nos traditions et art de vivre. Nous allons repenser sa diversification en travaillant sur son identité, mais aussi ouvrir un incubateur régional pour des projets touristiques et favoriser l'agrotourisme", affirme Patrick Lebreton, également président de l'IRT.



Pour ce qui est de l'agriculture, il explique que "nous voulons bâtir une vraie stratégie régionale avec les producteurs locaux. Nous voulons promouvoir le développement régional et ouvrir les horizons ainsi que poursuivre le désenclavement aérien et maritime."



L'axe écologique



"Il nous revient de préserver la terre réunionnaise. Nous courrons droit vers l'asphyxie. Derrière le développement durable et l'économie, il y a un vrai projet de société", explique Ericka Bareigts, conseillère régionale.



Des états généraux de la mobilité seront organisés. Elle ajoute : "Nous voulons développer les TCSP qui permettront de traiter ou apporter une partie des réponses pour réduire l'engorgement des entrées d'agglomérations."



Ericka Bareigts évoque aussi l'impact sur la construction des logements sociaux et déplore que "nous sommes un des 36 points chauds de biodiversité mondiale et pourtant nous sommes confrontés aux espèces invasives et à la disparition de notre faune et flore." Huguette Bello a rassemblé ses vice-présidents pour évoquer les principaux chantiers de sa mandature à la tête de la Région.La nouvelle présidente de la Région Réunion dénonce d'abord "des dérives extrêmement graves qui font l'objet d'enquêtes judiciaires" lors des deux dernières mandatures. Elle explique que la collectivité a été "très abimée" et qu'elle souffre d'un "lourd passif" sur le plan budgétaire.Le dossier du chantier de la Nouvelle Route du Littoral qui est actuellement à l'arrêt représente des centaines de millions d'euros d'investissement. "Ce projet va peser sur toute la mandature", déplore-t-elle.Elle affirme aussi que la formation professionnelle a été abandonnée et que les engagements de la Région n'ont pas été tenus. La collectivité est ainsi passée à côté de 100 millions d'euros d'aides de l'Etat.Huguette Bello en est ensuite venue à la situation économique d'Air Austral. "De lourds risques pèsent sur son actionnaire (la Région, ndlr)", explique-t-elle.La présidente de la Région Réunion souhaite mettre en place un plan pour les prochains mois. Elle veut rétablir les marges de manœuvre pour ensuite mettre en œuvre son Plan de mandature. "Nous devons faire preuve de responsabilité. Nous devons allier courage et détermination", assure-t-elle avant d'annoncer la réalisation de deux audits, l'un au niveau de l'organisation et l'autre sur les finances.Le Plan d'Huguette Bello sera développé lors des prochaines orientations budgétaires. "Ce sont de nouvelles méthodes de gestion et un nouveau projet qui animera l'action régionale qui est formée par un triptyque : l'humain, l'économie et le territoire", déclare-t-elle.Huguette Bello annonce la construction de 4 lycées : celui de la mer au Port, un à Cilaos et deux établissements spécialisés, un forestier et un des métiers du tourisme. "Nous souhaitons créer de meilleures conditions de réussite pour lycéens", commente la présidente de Région avant d'ajouter que les livres scolaires seront gratuits.La lutte contre l'illettrisme fera partie des combats principaux de la majorité et un nouveau dispositif prendra le relai des Cases à lire. Et le décrochage scolaire sera érigé comme grande cause régionale du mandat.La présidente de Région évoque aussi les missions de solidarité et de cohésion sociale. La collectivité va contribuer plus activement au logement grâce à un Forum Régional des Acteurs de la Rénovation Urbaine pour construire plus de logements sociaux et intermédiaires. Un programme de rénovation est aussi prévu.Pour ce qui est du développement économique, il sera axé sur la relance de l'investissement dans les entreprises et de l'accompagnement des démarches d'internationalisation. "Il faut valoriser notre position de région européenne dans le bassin indianocéanique", affirme Huguette Bello.Elle souhaite aussi résorber le déséquilibre entre les microrégions et s'engager sur la voie de l'écologie. Elle confirme la gratuité des Car Jaune et vise toujours l'autonomie énergétique de La Réunion."Le déploiement de notre projet de mandature se traduira aussi dans des programmes opérationnels européens et auront un impact sur la révision du schéma d'aménagement régional", explique-t-elle. Les citoyens devraient aussi être plus souvent sollicités sur les grands dossiers.Patrick Lebreton, premier vice-président délégué aux finances, rappelle que la dette s'élève à 1,3 milliard d'euros. Il faudrait 12 ans pour désendetter la Région au lieu de 9 années comme le veut la norme. Le taux d'endettement est de 231%, ce qui en fait la région la plus endettée de France. L'épargne brute est elle passée de 186 à 106 millions d'euros à cause des dépenses de fonctionnement. "L'ancienne majorité a asséché les fonds", explique-t-il. "L'audit financier que nous avons commandé nous permettra dès le mois prochain de voir plus clair", assure Patrick Lebreton.Il liste ensuite les projets économiques. De nombreux projets seront révisés ou déployés. Le Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation sera notamment réévalué, le Programme opérationnel européen sera mis sur la table et la question de la souveraineté alimentaire sera posée.Une révision de l'octroi de mer est aussi prévue avant fin 2022 : "Nous travaillerons avec les acteurs à l'actualisation des taux", assure-t-il.Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, une banque régionale solidaire sera créée pour soutenir les entreprises. Le premier vice-président veut remplacer le dispositif de guichet et chèque pour proposer un "véritable accompagnement" des entreprises et en priorité des TPE.Nexa sera aussi repositionnée sur des actions d'accompagnement des entreprises."Nous allons promouvoir le tourisme à taille humaine, basé sur nos traditions et art de vivre. Nous allons repenser sa diversification en travaillant sur son identité, mais aussi ouvrir un incubateur régional pour des projets touristiques et favoriser l'agrotourisme", affirme Patrick Lebreton, également président de l'IRT.Pour ce qui est de l'agriculture, il explique que "nous voulons bâtir une vraie stratégie régionale avec les producteurs locaux. Nous voulons promouvoir le développement régional et ouvrir les horizons ainsi que poursuivre le désenclavement aérien et maritime.""Il nous revient de préserver la terre réunionnaise. Nous courrons droit vers l'asphyxie. Derrière le développement durable et l'économie, il y a un vrai projet de société", explique Ericka Bareigts, conseillère régionale.Des états généraux de la mobilité seront organisés. Elle ajoute : "Nous voulons développer les TCSP qui permettront de traiter ou apporter une partie des réponses pour réduire l'engorgement des entrées d'agglomérations."Ericka Bareigts évoque aussi l'impact sur la construction des logements sociaux et déplore que "nous sommes un des 36 points chauds de biodiversité mondiale et pourtant nous sommes confrontés aux espèces invasives et à la disparition de notre faune et flore."