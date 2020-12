A la Une . Vidéo - Huguette Bello : "Nous assistons à une pièce de théâtre : Les fourberies de Didier Robert"

À deux jours du vote pour le budget primitif 2021, le Rassemblement, groupe d’opposition régionale dénonce un budget dangereux, car basé sur l’emprunt. Les opposants reprochent également au Président de Région d’entamer sa campagne électorale en "distribuant des chèques en bois à ses amis". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 14 Décembre 2020 à 16:22 | Lu 836 fois

Dans le monde du spectacle, comme dans celui de la politique, le plus important est de réussir son entrée et sa sortie. Huguette Bello a donc entamé la conférence de presse avec une punchline dont elle a le secret : "Nous assistons à une pièce de théâtre : les fourberies de Didier Robert. Ce budget en est l’acte final".



Le groupe d’opposition Le Rassemblement a donc convoqué la presse à deux jours du vote du budget 2021 du Conseil régional. "C’est l’un des budgets, avec celui de l’année dernière, qui est l’un des pires budgets de sa mandature", déclare Huguette Bello à propos du vote à venir. La maire de Saint-Paul justifie son propos en annonçant que le budget 2021 représente 888 millions d’euros, alors que la collectivité est endettée à plus de 1,300 milliard d’euros.



Huguette Bello poursuit en affirmant que ce vote va générer "un endettement pour les générations futures". Selon elle, ce budget est "factice", car largement financé par l’Europe, le Plan de relance et l’emprunt. "Tous les budgets sont en baisse. Le seul à la hausse, c’est celui de la dette", regrette l'opposante régionale. Elle annonce que le montant de la dette va augmenter de 18 millions d’euros, tandis que les remboursements des emprunts vont en coûter 27 millions.



Hausse du carburant et fin de la continuité territoriale



L’opposition a également critiqué le budget "dont la NRL va absorber 45% des crédits". Pour financer le projet, ils estiment que son financement nécessite de raboter ailleurs. Parmi les dispositifs impactés : la continuité territoriale. Selon l’opposante régionale, le budget du dispositif passe de 48 à 17 millions d’euros cette année.



Autre mesure dénoncée par le Rassemblement: l’augmentation de 2% de la taxe carburant. Huguette Bello estime que "la majorité fait payer aux Réunionnais la NRL".



Une "distribution électoraliste"



L’autre sujet de friction de cette conférence de presse fut les aides apportées aux communes par le président de Région, qui représente le démarrage de la campagne électorale selon eux. "Didier Robert est devenu animateur de ‘Qui veut gagner des millions?’. C’est scandaleux cette distribution électoraliste. Cela donne un éclairage sur le sectarisme électoraliste. Il utilise pour ça de l’argent public, c’est scandaleux", indique Huguette Bello.



La stratégie d’évitement



Autre point qui courrouce les oppositions : les débats en visioconférence. Selon eux, la séance plénière pourrait se tenir en présentiel avec le respect des mesures sanitaires, comme cela se fait dans d’autres collectivités.



"Nous considérons que l’attitude de la Région, qui évite le présentiel, est une manoeuvre pour éviter les confrontations nécessaires en démocratie. C’est un lieu où l’opposition doit jouer son rôle, donner sa parole. En faisant du distanciel, on atténue la voix de l’opposition. En cela c’est une manoeuvre qui n’honore pas le président et la Région", estime Gilbert Annette.



Même en visioconférence, l’assemblée plénière promet d’être animée.







