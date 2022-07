A la Une . Vidéo - Hong Kong : Un écran géant tombe sur des danseurs en plein concert

Le bilan actuel fait état de 5 blessés, dont un grave. La tournée du groupe a été annulée. Attention, ces images peuvent heurter.

Par GD - Publié le Samedi 30 Juillet 2022 à 15:27

C’est lors du concert du groupe Mirror jeudi dernier que le drame s’est produit. Alors que le boys band se produisait sur la scène du Hong Kong Coliseum, l’un des écrans géants est tombé sur les danseurs, touchant l’un d’eux à la tête et écrasant sur un autre.



Une des victimes est dans un état grave et toujours en soin intensif. Au total, 5 personnes ont été blessées, mais aucun membre du groupe. Selon le ministre de la Culture, la rupture d’un câble serait à l’origine de l’accident. Une enquête est ouverte.



Les organisateurs ont adressé leurs « plus sincères condoléances » aux blessés et se sont engagés à rembourser les spectateurs. Le reste de la tournée du groupe a été annulée.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.



Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) July 28, 2022