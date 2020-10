zinfos-moris.com [Vidéo] Hommage à Sir Charles Gaëtan Duval: L'Architecte de l'île Maurice

Lire l'intégralité de l'article en cliquant... Sir Gaëtan Duval est gravé à jamais dans la mémoire du pays, il a marqué par sa présence et son incroyable charisme l'Histoire de l'île. Né le 9 octobre 1930 à Rose-Hill, Sir Gaëtan Duval est une figure emblématique de la politique à Maurice.Celui qui aurait célébré ses 90 ans, a été Deputy Prime minister, ministre des Affaires étrangères, ministre du Tourisme, Lord Maire et maire de Curepipe. Plusieurs activités sont organisées pour lui rendre hommage.