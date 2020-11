A la Une .. Vidéo - Handicap au travail: Le tribunal judiciaire accueille l'exposition "Mon Talent En Plus"

Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, le tribunal judiciaire de Saint-Denis accueille les 17 et 18 novembre l’exposition photo "Mon Talent En Plus". Cette exposition interactive, mise à disposition par le Handi-Pacte Réunion, réunit 18 agents réunionnais en situation de handicap ou non, qui ont accepté de se prendre en photo pour parler de leur quotidien professionnel. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 11:16 | Lu 197 fois





L'objectif premier de cette exposition est de contribuer au déploiement des politiques sur l'intégration des personnes porteuses de handicap chez les employeurs publics réunionnais afin de bousculer les préjugés et de changer le regard sur le handicap au travail. Ce support de communication a pour but de mobiliser et sensibiliser les agents sur le handicap.



Afin de guider les visiteurs, Mme Sylvia BRAYE, référente handicap et responsable des ressources humaines de la Cour d'Appel de La Réunion ainsi que Mme Nadia Poulbassia, Chef de cabinet des chefs de cour de la Cour d'Appel, vous accueillent dans le hall des "Pas perdus" du tribunal judiciaire.



Vous pourrez découvrir ces portraits en visite guidée ou en déambulant librement. Un quizz est également proposé aux visiteurs afin de parfaire leurs connaissances sur les personnes en situation de handicap.



