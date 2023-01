Culture Vidéo : Guillaume Hoarau chante avec Cassandre son amour pour La Réunion

Depuis la fin de sa carrière professionnelle et son retour à La Réunion, Guillaume Hoarau peut consacrer plus de temps à son autre passion : la musique. Vendredi 6 janvier, il a présenté son nouveau titre "Joli pays" qu’il interprète avec Cassandre. Un morceau sur lequel il partage son amour pour son île natale, qu’il a dû quitter pour sa longue carrière au plus haut niveau. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 16:04







