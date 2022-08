A la Une . Vidéo - Guillaume Hoarau : "Je reviens donner l'amour au football réunionnais qui m'a tout appris"

L'ancien footballeur international Guillaume Hoarau démarre aujourd'hui une nouvelle aventure. Le Réunionnais qui avait commencé sa carrière à la JS Saint-Pierroise est de retour au bercail. Il commence les entraînements aujourd'hui avec la toute première équipe qu'il a connu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 16:41



Guillaume Hoarau est de retour à La Réunion. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, des Young Boys de Bern, mais aussi de l'équipe de France au début des années 2010, est revenu sur son île.



Le footballeur né à Saint-Louis a commencé le football avec les Cigognes et s'apprête à revêtir à nouveau le maillot de la JS Saint-Pierroise. Guillaume Hoarau explique être prêt à laisser le passé derrière et à se concentrer sur ses nouveaux projets. Il sait que ses performances sur le terrain seront importante : "La JSSP a l'habitude de gagner, même sans moi. On a des objectifs pour la saison à tenir", explique-t-il.



Guillaume Hoarau est venu pour "transmettre ce qu'il a appris" et a pris part à l'entraînement avec ses coéquipiers dès ce jeudi à Saint-Pierre.







