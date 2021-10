La grande Une Vidéo - Grand Raid : Réunionnais et métropolitains trépignent d'impatience

Avant de partir à l’assaut des sentiers de l’île pour une 29e édition du Grand Raid, les 5949 coureurs sélectionnés pour les cinq différentes courses vont se succéder tout au long de la journée ce mercredi dans les jardins de la mairie de Saint-Pierre pour récupérer leur dossard. Dans cette longue file d’attente a patienté gaiement Georges Zibel, 73 ans et 23ème Grand Raid au compteur. Une détermination qui force le respect. D'autres viennent de beaucoup plus loin et redécouvrent avec merveille La Réunion. Par PB - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 13:17