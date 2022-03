La grande Une Vidéo - Gouffre de l'Etang Salé : Le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années repêché

Les pompiers et les gendarmes étaient mobilisés au Gouffre de l'Etang Salé ce dimanche matin. Le corps d'un homme à la dérive a été signalé. Par PB-RL - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 10:11

Les équipes de secours se sont mobilisées une bonne partie de la matinée dans des conditions météorologiques et sur un relief qui ont compliqué leur intervention.



Les pompiers, la brigade nautique et le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) ont été déployés. Un périmètre de sécurité a été déployé pour permettre une intervention optimale.



A la mi-journée, le corps sans vie d'un homme d'une cinquantaine d'années a été repêché. Une enquête a été ouverte pour également tenter d'identifier la victime.